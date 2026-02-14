Carlos Roberto Massa, o Ratinho, consolidou seu nome como um dos comunicadores mais populares do país. No entanto, a trajetória do apresentador vai além da televisão. Ao longo de décadas, ele construiu um patrimônio robusto, resultado de atuação estratégica em diferentes setores da economia.

Da TV ao mundo dos negócios

Natural do interior do Paraná, Ratinho começou a trabalhar ainda jovem. O talento para a comunicação abriu portas no rádio e, posteriormente, na televisão. A projeção nacional veio nos anos 1990, com o Programa do Ratinho, no SBT, que o transformou em um dos rostos mais conhecidos da TV brasileira.

A visibilidade conquistada diante das câmeras foi fundamental para ampliar seus horizontes empresariais. Fora dos estúdios, o apresentador estruturou um grupo de comunicação próprio, fortalecendo sua presença no mercado regional.

Rede Massa e expansão na mídia

Ratinho é fundador da Rede Massa, conglomerado que reúne dezenas de emissoras de rádio e afiliadas de televisão, principalmente no Paraná. Atualmente, o grupo conta com cerca de 77 rádios e seis emissoras afiliadas ao SBT, configurando-se como um dos maiores polos regionais de comunicação do Brasil.

A atuação no setor garante relevância política e econômica, além de representar parcela significativa das receitas que compõem seu patrimônio.

Investimentos além da comunicação

A diversificação é um dos pilares da estratégia do apresentador. Ele investe no setor hoteleiro, com empreendimentos em áreas de grande circulação, como regiões próximas a aeroportos e polos turísticos. Segundo declarações já feitas pelo próprio empresário, essa é uma das áreas mais rentáveis do grupo.

O agronegócio também integra o portfólio. Ratinho possui propriedades rurais produtivas, voltadas à pecuária e ao cultivo agrícola, ampliando sua presença em um dos segmentos mais fortes da economia brasileira.

Patrimônio bilionário

Estimativas de mercado indicam que a fortuna acumulada pelo apresentador pode se aproximar de R$ 1 bilhão, considerando empresas de mídia, hotéis e ativos rurais. Mesmo com variações nos cálculos, especialistas apontam Ratinho como um dos comunicadores que melhor transformaram fama em solidez empresarial.

Ainda à frente de seu programa no SBT, ele mantém influência tanto na televisão quanto nos negócios, contando também com a participação da família na administração e expansão do grupo.