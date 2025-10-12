Mais do que uma data para presentear e celebrar a alegria da infância, o Dia das Crianças tem origem em um movimento voltado à valorização e proteção dos direitos infantis. No Brasil, a data é comemorada em 12 de outubro, mas sua criação remonta a 1924 e envolve tanto motivações políticas quanto comerciais. A efeméride, hoje marcada por festas e consumo, surgiu de um contexto muito diferente.

Como surgiu o Dia das Crianças

A ideia de criar uma data dedicada às crianças começou no 3º Congresso Sul-Americano da Criança, realizado em 1923, no Rio de Janeiro. O evento discutiu temas como educação, nutrição e condições de vida na infância. Um ano depois, a proposta ganhou força no Congresso Nacional e foi oficializada pelo então presidente Arthur Bernardes, por meio do decreto que instituiu a “Festa da Criança”, comemorada pela primeira vez em 12 de outubro de 1925.

Na época, o cenário era bem distinto do atual. As crianças brasileiras não tinham direitos garantidos por lei, e muitas viviam em situação de vulnerabilidade. O Estatuto da Criança e do Adolescente só seria criado décadas depois, em 1990, enquanto a Declaração Universal dos Direitos da Criança, da ONU, foi assinada em 1959.

Por que 12 de outubro

A escolha do dia 12 de outubro está ligada à ideia de associar o futuro das crianças à “descoberta” das Américas por Cristóvão Colombo, em 1492. A sugestão partiu do mesmo congresso de 1923, mas não foi adotada de forma unificada no continente. Hoje, cada país celebra em datas diferentes.

No Brasil, a data chegou a ser alterada durante o governo de Getúlio Vargas, mas foi uma campanha publicitária, nos anos 1960, que consolidou o 12 de outubro como conhecemos hoje. Coincidentemente, é também o dia de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, o que acabou fortalecendo a comemoração.

Atualmente, o país é o único do mundo a celebrar o Dia das Crianças nessa data, que acabou se tornando um dos períodos mais movimentados do comércio nacional.