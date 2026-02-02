Abastecer com combustível adulterado — o chamado combustível batizado — pode trazer prejuízos sérios ao bolso e ao motor do carro, como aumento do consumo, perda de potência e até danos em componentes como injetores e bombas de combustível. Para diminuir as chances de cair nessa armadilha, alguns cuidados simples mas eficazes podem fazer toda a diferença.

O primeiro passo é preferir postos de confiança, de preferência com bandeira conhecida e boa reputação, em vez de lugares desconhecidos ou preços muito abaixo do mercado. Além disso, exigir a nota fiscal sempre que abastecer é fundamental: esse documento serve como prova da compra caso você precise registrar uma reclamação ou buscar ressarcimento posteriormente.

Outro cuidado importante é desconfiar de promoções “mágicas” ou preços iguais para diferentes tipos de combustível, como aditivado e comum — isso pode ser um sinal de irregularidade. Os postos também são obrigados a informar claramente a procedência e o tipo de combustível em cada bomba, então fique atento a essas etiquetas e, se algo parecer estranho, não abasteça ali.

Por fim, não hesite em pedir o teste de qualidade e volumétrico no posto antes de colocar o combustível no tanque: é um direito seu como consumidor e pode confirmar se a quantidade e a composição estão dentro do padrão. Se houver qualquer indício de irregularidade, denuncie ao 0800 970 0267 da ANP (Agência Nacional do Petróleo) ou pelas plataformas online da agência.

Atenção aos sinais e aos seus direitos como consumidor

Além de observar o preço e a reputação do posto, o motorista deve ficar atento ao comportamento do veículo após o abastecimento. Dificuldade na partida, falhas no motor, perda de desempenho ou aumento repentino no consumo podem indicar combustível adulterado, o que exige atenção imediata para evitar danos maiores.

Caso desconfie de irregularidades, é importante agir rapidamente, guardar comprovantes e buscar seus direitos. Denúncias ajudam não apenas a resolver o problema individual, mas também a fiscalizar e coibir práticas ilegais, contribuindo para um mercado mais seguro e transparente para todos os consumidores.