O Governo Federal recentemente lançou o programa Gás do Povo, que visa facilitar o acesso ao gás de cozinha para famílias em situação de vulnerabilidade. A partir de novembro de 2025, ele substituirá o antigo Auxílio Gás, oferecendo recarga gratuita do botijão de 13 kg em pontos credenciados em todo o país.

O programa foi criado como parte da iniciativa do governo de oferecer segurança alimentar e energética às famílias de baixa renda. Diferente do modelo anterior, em que o benefício era concedido em dinheiro, o Gás do Povo permitirá que o cidadão retire a recarga diretamente na revenda, eliminando intermediários e diminuindo o risco de fraudes.

De acordo com o Ministério de Minas e Energia (MME), o novo modelo “garante mais transparência e controle social sobre a aplicação dos recursos públicos”. O programa também tem como objetivo reduzir o impacto da inflação no orçamento das famílias, especialmente daquelas que dependem exclusivamente de benefícios sociais, como o Bolsa Família.

Uma das principais novidades do programa é a opção de recarregar o botijão utilizando o cartão do Bolsa Família. O procedimento é rápido, prático e completamente gratuito. Para comprovar o direito ao benefício e retirar o gás de cozinha, o participante poderá recorrer a quatro métodos oficiais de validação: