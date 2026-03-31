Os primeiros meses de 2026 vêm sendo marcados por amplos períodos de tempo instável, com pancadas de chuva se manifestando com frequência em diferentes estados do Brasil. E vale destacar que as precipitações resultaram em boas notícias para os brasileiros.

Afinal, de acordo com um comunicado divulgado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) na última segunda-feira (27) a bandeira tarifária verde será mantida na conta de luz do mês de abril, garantindo, assim, valores mais confortáveis.

No anúncio, a autarquia confirmou que o volume de de chuvas acabou assegurando que as usinas hidrelétricas mantessem níveis de abastecimento satisfatórios, dispensando novamente o acionamento das termelétricas.

Vale lembrar que a escassez de chuvas figura entre os principais fatores que contribuem para o aumento das tarifas. Contudo, com as usinas devidamente abastecidas, os consumidores poderão contar com um alívio nas despesas essenciais de abril.

Sistema de bandeiras da conta de luz: entenda o funcionamento

Criado pela Aneel, o sistema de bandeiras da conta de luz tem como objetivo central sinalizar ao consumidor o custo real da energia no momento, baseando-se diretamente no nível dos reservatórios das hidrelétricas e na necessidade de adotar opções alternativas para continuar gerando energia.

Ao comunicar de forma transparente que as condições não são favoráveis, o sistema também busca incentivar a redução do consumo em períodos de escassez, que são representados pelas seguintes cores:

Bandeira amarela: revela condições menos favoráveis e resulta em um acréscimo de R$ 1,88 a cada 100 kWh;

revela condições menos favoráveis e resulta em um acréscimo de R$ 1,88 a cada 100 kWh; Bandeira vermelha patamar 1: aponta que as condições chegaram a níveis críticos, exigindo o uso intenso de termelétricas, e resulta em um acréscimo de R$ 4,46 a cada 100 kWh;

aponta que as condições chegaram a níveis críticos, exigindo o uso intenso de termelétricas, e resulta em um acréscimo de R$ 4,46 a cada 100 kWh; Bandeira vermelha patamar 2: ressalta que as condições ficaram ainda mais complexas e resulta em cobranças excessivamente custosas, adicionando cerca de R$ 7,87 a cada 100 kWh.