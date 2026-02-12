A Amstel, marca do grupo Heineken e concorrente da Ambev, anunciou o patrocínio a quatro blocos tradicionais do Carnaval de rua de São Paulo. As agremiações, que enfrentavam dificuldades financeiras para sair às ruas, garantiram sua participação após o apoio da cervejaria e devem desfilar entre os dias 14 e 17 de fevereiro.

Tarado Ni Você e Bloco Pagu, que chegaram a alertar sobre a possibilidade de não desfilar neste ano, estão entre os contemplados com o apoio financeiro. A Espetacular Charanga do França e o Agora Vai também receberão patrocínio da marca. Todos os quatro blocos têm mais de uma década de tradição nas ruas do centro da capital paulista.

Apesar do investimento, a Amstel não poderá comercializar suas cervejas durante os desfiles. Isso porque a Ambev desembolsou R$ 30,2 milhões à Prefeitura de São Paulo para garantir exclusividade na venda de bebidas por ambulantes nos blocos oficialmente credenciados da cidade.

Em entrevista, Cecilia Bottai, vice-presidente de marketing do grupo Heineken, criticou o que vê como falta de incentivo aos blocos tradicionais. “É nosso compromisso preservar essa tradição e garantir que quem realmente constrói o Carnaval da cidade tenha seu espaço. O Carnaval de rua é expressão da brasilidade, da tradição e da celebração da cultura brasileira”, afirmou.

Modelo de financiamento tem recebido críticas

Blocos tradicionais têm criticado o modelo atual de financiamento do Carnaval adotado pela gestão Ricardo Nunes (MDB), alegando que a política favorece megablocos com atrações nacionais e internacionais, em detrimento das agremiações com raízes históricas na cidade.

Neste ano, por exemplo, o Bloco Skol trouxe ao Carnaval paulistano o DJ escocês Calvin Harris. Embora não possa vender seus produtos nos desfiles, a Amstel poderá oferecer cervejas como cortesia a músicos e convidados dos blocos que patrocina.