A Prefeitura de Manaus divulgou na última sexta-feira (3) o edital do concurso público da Secretaria Municipal de Educação (Semed). O certame oferece mil vagas para contratação imediata e 500 para cadastro reserva, com salários entre R$ 2,6 mil e R$ 5,3 mil.

As oportunidades são destinadas a profissionais do magistério — incluindo professores e pedagogos —, além de analistas de nível superior e técnicos de nível médio. Do total de vagas, 5% são reservadas a candidatos com deficiência (PcDs). As cargas horárias variam de 20 a 40 horas semanais.

As inscrições serão realizadas exclusivamente pela internet, das 15h de segunda-feira (6) até as 15h de 5 de novembro, no site do Instituto Consulplan, banca organizadora do concurso. As taxas de inscrição são de R$ 100 para candidatos de nível médio e R$ 135 para nível superior. Cada candidato poderá se inscrever em até dois cargos ou especialidades, desde que os turnos das provas não coincidam.

As provas objetivas de múltipla escolha terão duração de quatro horas e ocorrerão em Manaus, no dia 7 de dezembro de 2025. Os candidatos de nível médio farão o exame pela manhã, com fechamento dos portões às 8h (horário de Manaus), e os de nível superior realizarão a prova à tarde, com fechamento dos portões às 14h30.

Como se preparar para um concurso público

Conheça o edital

Leia o edital atentamente: ele define vagas, cargos, requisitos, conteúdo programático, datas e etapas.

Identifique peso das disciplinas e matérias específicas para o cargo que deseja.

Organize um plano de estudos

Monte um cronograma diário ou semanal com horários fixos.

Priorize disciplinas com maior peso ou nas quais você tem mais dificuldade.

Intercale teoria e prática: estude o conteúdo e faça exercícios sobre o tema.

Estude com materiais atualizados

Utilize apostilas, livros e videoaulas focadas no concurso desejado.

Consulte provas anteriores para entender o estilo das questões.

Prefira materiais de fontes confiáveis e atualizadas.

Faça exercícios e simulados

Resolver questões de concursos anteriores ajuda a fixar conteúdo e treinar o tempo de prova.

Faça simulados cronometrados para testar seu desempenho.

Analise os erros e revise os tópicos em que errou.

Mantenha uma rotina saudável

Durma bem e mantenha alimentação equilibrada para melhorar a concentração.

Pratique atividades físicas para reduzir o estresse.

Faça pausas estratégicas durante os estudos para descansar a mente.

Foque na disciplina e persistência