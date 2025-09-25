Um caso trágico chamou a atenção em Bari, na região de Puglia, na Itália. O jovem Giuseppe Russo, de 23 anos, não resistiu às complicações causadas por uma picada de aranha-violinista. Ele foi mordido na perna direita enquanto trabalhava e, inicialmente, acreditou que se tratava apenas de um mosquito.

Com o passar dos dias, a lesão se agravou. O ferimento aumentou de tamanho, apresentou pus e passou a provocar dores intensas, além de necrose ao redor da picada. Segundo os médicos responsáveis, o quadro evoluiu para um choque séptico que resultou em falência múltipla dos órgãos, levando o rapaz à morte.

O perigo da aranha-violinista

A aranha-violinista, do gênero Loxosceles, está presente em diferentes regiões do mundo, incluindo países como Brasil e Estados Unidos. Ela recebe esse nome por causa da marca em forma de violino localizada próximo à cabeça.

De hábitos noturnos e discretos, costuma se abrigar em locais pouco movimentados, como pilhas de madeira, telhas, pedras, móveis antigos e troncos. Essa característica faz com que acidentes sejam comuns em ambientes domésticos e de trabalho, principalmente em lugares com pouca iluminação.

Sintomas e riscos da picada

Embora a mordida não provoque dor imediata em muitos casos, a ação do veneno é devastadora. A toxina destrói as células da região afetada, provocando necrose e, em situações mais graves, pode comprometer o funcionamento de órgãos vitais.

Segundo especialistas, quanto mais tempo demora o diagnóstico e o tratamento, maior é o risco de complicações severas, como ocorreu com Giuseppe Russo. O caso serve de alerta para os perigos da espécie, muitas vezes subestimada, mas considerada uma das mais perigosas aranhas do mundo.