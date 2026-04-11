Está definida a data da convocação da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo de 2026. O técnico Carlo Ancelotti anunciará a lista oficial dos jogadores no dia 18 de maio, em evento na sede da CBF, no Rio de Janeiro. A relação contará com 26 nomes que representarão o país no principal torneio do futebol mundial.

Antes disso, o planejamento prevê uma etapa importante: no dia 11 de maio será enviada à FIFA uma pré-lista com até 55 jogadores. Esse grupo inicial serve como base para a escolha final e permite ajustes em caso de lesões ou mudanças de última hora antes da convocação definitiva.

Após a divulgação dos convocados, a Seleção inicia sua preparação no dia 25 de maio, na Granja Comary, em Teresópolis. A equipe ainda fará dois amistosos antes do Mundial, contra Panamá e Egito, como parte da preparação final visando o desempenho na competição internacional.

A estreia do Brasil na Copa do Mundo já tem data marcada: será no dia 13 de junho, contra o Marrocos, nos Estados Unidos. A competição, que também será disputada no México e no Canadá, marca mais um capítulo na busca pelo hexacampeonato, aumentando a expectativa dos torcedores para a lista final e o desempenho da equipe no torneio.

A agenda do Brasil na Copa do Mundo

13/06, 19h00 – Brasil x Marrocos – Nova Jersey

19/06, 21h30 – Brasil x Haiti – Filadélfia

24/06, 19h00 – Escócia x Brasil – Miami