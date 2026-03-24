O ex-craque da Seleção Brasileira, Ronaldinho Gaúcho, foi cortado de última hora de um importante evento internacional e não participará mais dos compromissos previstos para este fim de semana. A ausência pegou fãs de surpresa, já que o ídolo era uma das principais atrações do torneio que reúne grandes nomes do futebol mundial.

O evento em questão é a Copa Duelo de Leyendas de América, competição que contará com oito seleções e será disputada no Chile. Inicialmente confirmado como capitão do Brasil, Ronaldinho acabou sendo retirado da programação por “compromissos inevitáveis de última hora”, segundo informações divulgadas pela organização.

Para substituir o camisa 10, outro nome de peso foi chamado: Adriano Imperador. Ídolo por onde passou, o ex-atacante assume o posto e passa a ser uma das principais estrelas da equipe brasileira no torneio, mantendo o alto nível de expectativa em torno da participação do país na competição.

Mesmo sem Ronaldinho, o torneio promete atrair grande atenção, reunindo lendas do futebol de diferentes países em jogos que misturam competitividade e nostalgia. A saída do craque, no entanto, deixa um vazio para os fãs que aguardavam vê-lo novamente em campo — ainda que a presença de Adriano garanta um novo atrativo para o público.

Mudança de última hora agita expectativa dos fãs

A ausência de Ronaldinho Gaúcho gerou repercussão imediata entre torcedores, especialmente por se tratar de um dos nomes mais aguardados do torneio. Conhecido por sua habilidade e carisma, o ex-jogador costuma ser destaque em eventos desse tipo, o que aumentava ainda mais a expectativa para sua participação.

Por outro lado, a entrada de Adriano Imperador mantém o nível de interesse elevado. O ex-atacante, que marcou época no futebol mundial, também carrega forte identificação com a torcida brasileira e promete ser uma das atrações principais da competição neste fim de semana.