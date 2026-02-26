O mundo do futebol espanhol foi surpreendido nesta quinta-feira com a notícia de que Cristiano Ronaldo adquiriu 25% das ações do Almería, atualmente na segunda divisão da Espanha, por meio de sua empresa CR7 Sports Investments.

A operação representa um movimento ousado do astro português, que busca diversificar sua atuação no esporte e agora passa a dividir a gestão do clube com a atual direção, liderada pelo presidente Mohamed Al Khereiji e o grupo SMC. A decisão chama ainda mais atenção se lembrarmos que Ronaldo construiu grande parte de sua carreira justamente na Espanha.

Pelo Real Madrid, ele se tornou o maior artilheiro da história, com números impressionantes em nove temporadas, e também um dos maiores ídolos da torcida, conquistando títulos de LaLiga e várias Champions League ao longo de sua trajetória.

Agora, ao se tornar sócio de um rival competitivo dentro do mesmo sistema de ligas que chegou a dominar como jogador, Ronaldo acrescenta uma nova dimensão à sua relação com o futebol espanhol. A aposta no Almería ocorre em um momento em que o clube busca retornar à elite após um período fora da LaLiga, e a presença de um nome tão icônico pode impulsionar tal objetivo.

A movimentação de Ronaldo como investidor também abre debates sobre o futuro de sua carreira além dos gramados. Aos 41 anos e ainda jogando pelo Al‑Nassr, o português expressou o desejo de contribuir com o futebol “para além do campo”, algo que sua entrada no quadro acionário do Almería simboliza de forma clara.

Cristiano Ronaldo chegou ao seu 965º gol

O roteiro voltou a se repetir nesta quarta-feira (25): gol de Cristiano Ronaldo e vitória do Al-Nassr. A equipe comandada por Jorge Jesus goleou o Al-Najma por 5 a 0, fora de casa, com o camisa 7 deixando sua marca em cobrança de pênalti e ainda distribuindo uma assistência para Sadio Mané. Kingsley Coman e Iñigo Martínez (duas vezes) completaram o placar elástico.

Com o novo gol, CR7 alcançou a impressionante marca de 965 gols em 1.313 partidas oficiais, ficando a apenas 35 do tão aguardado milésimo. Aos 41 anos, o astro português segue ampliando seus próprios recordes e mantendo o Al-Nassr na liderança do Campeonato Saudita, agora com 58 pontos — dois à frente do Al-Ahli e três acima do Al-Hilal.