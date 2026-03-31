Muitas pessoas se incomodam com unhas frágeis e quebradiças pela estética, mas a verdade é que elas também podem indicar a necessidade de uma atenção extra. A boa notícia é que fortalecer as unhas pode ser simples e feito em casa, sem depender de tratamentos caros.

Segundo o site TV Foco, um truque eficiente para fortalecer as unhas é apostar em óleos naturais. Por exemplo, o azeite de oliva, combinado com óleo de rícino, forma uma receita caseira que hidrata e melhora a flexibilidade, além de estimular o crescimento.

Para preparar basta misturar uma colher de sopa de azeite com uma colher de chá de óleo de rícino. Aplique algumas gotas nas unhas e cutículas, e massageie suavemente todos os dias.

Pequenos cuidados que fazem diferença

Além da hidratação, hábitos simples ajudam a manter as unhas saudáveis. Evitar lixar excessivamente a superfície da unha preserva a queratina natural, que funciona como escudo contra quebras. Também é recomendável não usar produtos químicos agressivos em excesso e permitir períodos de descanso sem esmalte.

Além disso, é necessário ter uma boa alimentação, com alimentos ricos em proteínas, ferro, biotina e vitaminas A e E, como ovos, nozes e vegetais verdes.

Proteção antes do esmalte

Para quem adora estar com a unha pintada, é bom investir em uma base protetora antes do esmalte. A base funciona como barreira contra manchas e ressecamento, mantendo a superfície uniforme e protegida, além de prolongar a durabilidade do esmalte.