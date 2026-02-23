O Feirão Limpa Nome da Serasa começa nesta segunda-feira (23) com descontos que podem chegar a 99% para consumidores que desejam renegociar débitos e sair da inadimplência. A 35ª edição do maior mutirão de negociação de dívidas do país segue até 1º de abril de 2026 e surge em um cenário preocupante: o Brasil encerrou 2025 com 81,2 milhões de inadimplentes.

Nesta edição, mais de 2.200 empresas parceiras — entre bancos, financeiras, operadoras de telefonia, varejistas, companhias de energia, universidades e cooperativas de crédito — oferecem condições especiais para quitação de débitos. A plataforma permite negociar dívidas de diversos segmentos, incluindo contas básicas como luz, água e gás, desde que a empresa seja conveniada na região do consumidor.

Durante o Feirão, os participantes têm acesso a descontos expressivos, parcelamento facilitado e possibilidade de pagamento por boleto, cartão ou PIX. Em alguns casos, é possível limpar o nome imediatamente após o pagamento via PIX, segundo a empresa. As parcelas podem começar a partir de R$ 9,90, e tanto dívidas negativadas quanto débitos com mais de cinco anos podem aparecer com ofertas diferenciadas.

As negociações podem ser feitas gratuitamente pelos canais oficiais da Serasa: site e aplicativo (Android e iOS), WhatsApp oficial, telefone 3003-6300 para capitais e regiões metropolitanas, atendimento em Libras por videochamada e o telefone Alô, Serasa (0800 591 5161), disponível entre 25 de março e 1º de abril.

Também é possível buscar atendimento presencial em mais de 7 mil agências dos Correios em todo o país. Após o pagamento, a empresa credora tem até cinco dias úteis para comunicar a baixa da dívida aos cadastros de inadimplência.

Mutirão busca reduzir recorde de inadimplência no país

Com o número histórico de brasileiros com o nome negativado, a ação da Serasa surge como uma tentativa de aliviar o endividamento das famílias e estimular a retomada do crédito. A expectativa é que milhões de consumidores aproveitem as condições especiais para regularizar pendências financeiras e recuperar o acesso a financiamentos, cartões e outras modalidades de crédito.

Além de facilitar a renegociação, o mutirão também tem como objetivo promover educação financeira e conscientização sobre planejamento de gastos. Ao permitir acordos com descontos elevados e prazos estendidos, a iniciativa abre caminho para que parte dos 81 milhões de inadimplentes reorganize o orçamento e retome o equilíbrio das contas nos próximos meses.