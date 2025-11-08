De campeão da Copa Libertadores e do Campeonato Brasileiro em uma temporada mágica, o Botafogo vê seu ano de 2025 ser completamente diferente. Sem atingir títulos e contando com eliminações decepcionantes para LDU e Vasco da Gama por Libertadores e Copa do Brasil, respectivamente, o Alvinegro é apenas o sexto colocado no Brasileirão.

Correndo o risco de ficar de fora da principal competição sul-americana em 2026, o clube já trabalha nos bastidores para uma possível demissão do técnico Davide Ancelotti, filho de Carlo Ancelotti, atual comandante da Seleção Brasileira. O jovem de 36 anos foi a aposta de John Textor, dono da SAF botafoguense, para substituir o português Renato Paiva.

Mas, ao que tudo indica, a paciência da torcida com o ‘Ancelottinho’ acabou. No último fim de semana, o Botafogo apenas empatou com o Mirassol em um jogo sonolento e despertou a ira dos torcedores. Nas redes sociais, diversos deles criticaram o trabalho realizado por Davide e mandaram um recado para que John Textor procure outro treinador no mercado.

“Davide já passou da hora de aprender algo! A semana inteira e nada de melhora. Jeffinho banco para o Artur é um absurdo! Que o ano acabe, pois ninguém aguenta mais”, disse um botafoguense indignado. Outro então complementou: “O time do Davide vai ser isso aí mesmo. Dá pra esperar algo diferente? Toda vez que tem um tempo pra treinar, o time volta pior”.

Contratado em julho, Davide Ancelotti soma 25 jogos disputados com apenas 10 vitórias. Além disso, são oito empates e sete derrotas, a pior delas por 2 a 0 para a LDU, em 21 de agosto, resultado que minou o sonho do bicampeonato da Libertadores. Até aqui, o italiano tem apenas 50,6% de pontos conquistados.