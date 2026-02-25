A permanência de Tite no comando do Cruzeiro está condicionada ao desfecho do Campeonato Mineiro. Internamente, a avaliação é de que apenas a conquista do título estadual pode assegurar a continuidade do treinador à frente da equipe. O cenário de pressão aumentou nas últimas semanas, mesmo após a vitória por 2 a 1 sobre o Pouso Alegre, fora de casa, no jogo de ida da semifinal.

O resultado positivo não foi suficiente para dissipar as críticas vindas das arquibancadas e das redes sociais. Parte da torcida segue cobrando desempenho mais consistente, e o ambiente nos bastidores é de apreensão.

Clima tenso apesar da vantagem

Com a vitória no primeiro confronto, a Raposa pode garantir vaga na final com um simples empate no Mineirão no próximo fim de semana. Ainda assim, a situação do treinador permanece delicada.

Caso a equipe seja eliminada em casa, a tendência é que a saída seja oficializada imediatamente, possivelmente ainda no estádio. Pessoas ligadas à diretoria avaliam que o desgaste acumulado tornou o trabalho vulnerável, independentemente do retrospecto recente.

Título como único respaldo

A leitura dentro do clube é de que apenas a taça do Campeonato Mineiro teria peso suficiente para reverter o quadro e consolidar a permanência do técnico. Sem o troféu, a avaliação deve ser encerrada com mudança no comando.

Tite, que já dirigiu a Seleção Brasileira e acumula histórico vitorioso no futebol nacional, assumiu o Cruzeiro sob expectativa elevada. No entanto, resultados irregulares e desempenho abaixo do esperado em alguns momentos alimentaram a insatisfação.

A decisão final dependerá do desempenho nas próximas partidas. Até lá, o treinador trabalha sob pressão, com o futuro diretamente atrelado ao resultado dentro de campo.