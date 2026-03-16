Apesar das altas expectativas de vitória, alimentadas principalmente pelos inúmeros elogios recebidos por sua performance no filme O Agente Secreto, o ator Wagner Moura acabou deixando a 98ª cerimônia de entrega dos Academy Awards (Oscar) de mãos vazias.

O baiano acabou sendo superado por Michael B. Jordan, aclamado por sua performance em dose dupla no filme Pecadores que, por sua vez, conquistou 16 indicações e recebeu quatro estatuetas no total, incluindo a de “Melhor Ator”.

Ainda assim, a trajetória de Wagner não deve ser desmerecida, pois mesmo enfrentando críticas e polêmicas (muitas delas, motivadas por questões políticas), ainda assim o ator quebrou recordes históricos em nome do Brasil.

Afinal, ele não só se tornou o primeiro ator brasileiro a ser indicado ao Oscar de “Melhor Ator”, como ainda conseguiu garantir o segundo Globo de Ouro do Brasil na categoria, ampliando ainda mais a relevância do país na premiação da Associação de Imprensa Estrangeira de Hollywood.

Vale lembrar que Wagner já havia concorrido ao prêmio anteriormente por conta de seu trabalho na série Narcos, da Netflix. Contudo, sua vitória certamente consolidará ainda mais seu reconhecimento internacional.

“Aliviado”, diz Wagner Moura após o Oscar

Em uma entrevista concedida à revista Vanity Fair durante uma festa pós-Oscar, Wagner Moura exaltou a experiência que vivenciou por ter sido indicado ao prêmio, mas admitiu ter ficado “aliviado” com o fim da maratona de premiações.

“[…] Totalmente [aliviado]. É como se você estivesse escalando uma montanha gigante e hoje chegamos ao topo dela, e eu me senti muito feliz com isso”, declarou o ator.

Ainda não há confirmação sobre qual será o próximo projeto de Wagner até o momento. No entanto, o recente destaque do ator nas premiações internacionais pode abrir portas para participações em produções de outros países ao longo do ano, aumentando suas chances de conquistar novos prêmios.