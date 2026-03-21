A saída de Filipe Luís do Flamengo pegou muita gente de surpresa e levantou dúvidas sobre qual será o próximo passo do treinador. Diferente de decisões rápidas, ele deixou claro que quer planejar com calma sua carreira. As informações são do site TV Foco.

Por que o técnico saiu do Flamengo

A demissão aconteceu mesmo após vitórias importantes no Campeonato Carioca. Apesar dos bons resultados, a diretoria achou que o time não estava alcançando suas metas neste começo de ano. Além disso, problemas internos também influenciaram a decisão. Os resultados positivos, por si só, não foram suficientes para manter o treinador no cargo.

Interesse do Cruzeiro e carreira internacional

O Cruzeiro mostrou interesse em contratar Filipe Luís, buscando melhorar seu desempenho no início da temporada. Mesmo com a proposta do clube, o treinador decidiu não aceitar neste momento.

Fontes próximas dizem que Filipe Luís quer trabalhar em clubes europeus, que oferecem mais visibilidade e a chance de aprender novas formas de trabalhar com futebol. Para ele, esse passo é importante para ganhar destaque internacional.