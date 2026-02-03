O fim do dinheiro em papel na Suécia é praticamente inevitável: até 2030, cédulas e moedas deverão praticamente desaparecer, de acordo com projeções do Banco Central sueco, que coloca o país na vanguarda da chamada “sociedade sem dinheiro”.

Especialistas afirmam que essa mudança anuncia uma nova era. A expectativa é de que, no futuro, economias modernas em todo o mundo passem a operar predominantemente com cartões e moedas digitais. Na Suécia, essa transformação já é perceptível.

Os cidadãos recorrem cada vez menos ao dinheiro físico, vivendo em uma realidade em que a maioria dos pagamentos é realizada por cartão, celular ou outros meios eletrônicos. O avanço tecnológico e a digitalização do sistema financeiro indicam que, para os suecos, o dinheiro de papel está se tornando cada vez mais uma lembrança do passado.

Em Estocolmo, a capital sueca, aumenta o número de restaurantes e estabelecimentos que exibem o aviso: “Não aceitamos dinheiro”. Segundo dados recentes do Banco Central, as transações em espécie correspondem hoje a apenas 2% do total de pagamentos no país, bem abaixo da média europeia, que gira em torno de 7%.

Sociedade sem dinheiro: o dia a dia na Suécia digital

A digitalização financeira está mudando hábitos e rotinas na Suécia. Compras em supermercados, refeições em restaurantes e até pequenas transações, como pagamentos de transporte público, são feitas cada vez mais por aplicativos, cartões ou dispositivos móveis, reduzindo drasticamente a necessidade de cédulas e moedas.

Essa transformação também afeta a infraestrutura bancária. Saques em caixas eletrônicos vêm diminuindo ano após ano, e muitos estabelecimentos já funcionam totalmente sem dinheiro. Para os suecos, a conveniência e a segurança das transações eletrônicas tornam o dinheiro físico cada vez mais obsoleto.