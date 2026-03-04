Quitar dívidas bancárias pode ser uma tarefa extremamente complexa, pois, por conta de juros, encargos e outras cobranças, os valores devidos tendem a crescer de forma desenfreada, tornando a regularização cada vez mais difícil.

Contudo, graças a um documento, cuja obtenção é baseada em princípios do Código de Defesa do Consumidor (CDC), brasileiros podem passar a entender melhor suas dívidas e, com isso, ampliar sua capacidade de negociação.

Trata-se do pedido formal de detalhamento da evolução da dívida, que conforme revelado pela advogada Camila Costa por meio de suas redes sociais, consiste em um relatório que apresenta os valores originalmente contratados e todas as cobranças que incindiram sobre ele.

O documento pode ser solicitado por meio de uma plataforma administrada pela Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon), do Ministério da Justiça, através do seguinte passo a passo:

Acessar o site consumidor.gov.br ;

; Selecionar a opção “Registrar reclamação”;

Fazer login no site com as credenciais da conta Gov.br;

Selecionar o banco responsável pela dívida;

Solicitar o demonstrativo completo, exigindo todos os detalhes da evolução da dívida, descrevendo o pedido no campo de reclamação.

Documento não garante descontos imediatos

Conforme mencionado anteriormente, o pedido de detalhamento da evolução da dívida serve principalmente para aprimorar o poder de negociação dos consumidores. Mas é importante destacar que o documento não garante descontos imediatos.

Afinal, acordos dependem tanto da política da instituição financeira quanto das características específicas de cada caso, tendo em vista que fatores como o histórico do cliente também pode impactar nas possíveis ofertas que serão oferecidas para quitação.

Sendo assim, além de solicitar o documento, que pode ser encaminhado em até 10 dias, é fundamental que os consumidores tentem manter uma relação harmoniosa com os bancos, mostrando-se dispostos a ouvir propostas e, sempre que possível, quitando pendências, mesmo que de forma parcial, para minimizar danos e demonstrar compromisso.