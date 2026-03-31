O grupo Inditex, dono de marcas muito conhecidas, como a Zara, anunciou o fechamento de mais de 100 lojas no mundo todo. Porém, o fechamento não significa que a empresa está em crise. Na verdade, isso faz parte de um plano de adaptação.

Hoje em dia muita gente prefere comprar pelo celular ou computador por causa da praticidade. As lojas físicas continuam importantes, mas muitos clientes optam apenas por retirar produtos nas unidades.

O fechamento das lojas da Zara faz parte de uma reestruturação da marca, que agora busca investir em unidades maiores, mais modernas e com tudo em um só lugar: loja, ponto de retirada e até apoio para entregas.

Além disso, as novas lojas podem ter recursos que facilitam a vida do cliente, como pagamento rápido e integração com o estoque online. Isso significa que dá para comprar pela internet e resolver tudo na loja de forma bem simples.

Outras marcas também entram na mudança

A transformação acontece não só na Zara, mas também em outras marcas do mesmo grupo. A Bershka, Massimo Dutti e outras marcas também estão ajustando as lojas para esse novo modelo, que pode expandir para o varejo como um todo. As lojas físicas não vão desaparecer, mas estão ficando mais modernas e conectadas com as lojas online.