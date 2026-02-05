O empresário Luciano Hang, fundador e proprietário da rede de lojas Havan, construiu ao longo dos anos um patrimônio que vai muito além das megastores espalhadas pelo Brasil. Dono de uma frota particular de aeronaves que inclui jatos executivos e helicópteros — usados tanto para negócios quanto para deslocamentos pessoais — ele demonstra a amplitude de sua mobilidade e conforto aéreo.

Entre esses aviões, estão modelos de alto valor de mercado que servem como meio de transporte e símbolo de status no universo dos bilionários brasileiros. Além da mobilidade acima das nuvens, Hang também chamou atenção com investimentos imobiliários de alto padrão.

Em uma das transações mais comentadas no mercado de luxo, ele adquiriu em Balneário Camboriú (SC) uma mansão única à beira-mar, pelo valor aproximado de R$ 140 milhões, tornando-se o único proprietário de uma residência unifamiliar na cobiçada Avenida Atlântica — um dos endereços com o metro quadrado mais caro do país.

A diversificação dos investimentos do dono da Havan não para por aí. A rede também atua no setor de combustíveis por meio do Posto Havan, marca própria inaugurada no início dos anos 2000, que busca oferecer combustíveis e serviços de conveniência aos clientes, consolidando a presença empresarial além do varejo tradicional.

Patrimônio bilionário reflete estratégia de diversificação dos negócios do dono da Havan

Os investimentos de Luciano Hang evidenciam uma estratégia voltada à diversificação e à consolidação de sua presença em diferentes setores da economia. Ao expandir seus ativos para além do varejo, o empresário reforça a construção de um patrimônio sólido, combinando mobilidade, imóveis de alto padrão e participação em áreas estratégicas como o setor de combustíveis.

Esse movimento também acompanha o crescimento da própria Havan, que ao longo das últimas décadas se transformou em uma das maiores redes varejistas do país. A ampliação dos negócios e do patrimônio pessoal de seu fundador reforça a imagem de um empresário que aposta na expansão contínua e na diversificação como pilares de sua trajetória empresarial.