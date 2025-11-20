O empresário Luciano Hang, dono da Havan, publicou nas redes sociais uma recompensa generosa para localizar um pichador em Brusque, Santa Catarina. Segundo Hang, o responsável, identificado como “Nobru”, terá de pagar uma multa de R$ 60 mil por vandalizar a cidade.

Além do valor da multa, Hang anunciou que quem fornecer informações que levem à identificação do pichador poderá receber R$ 22 mil — incluindo R$ 5 mil do próprio bolso do empresário. As denúncias podem ser feitas pelo telefone 156 da Ouvidoria da Prefeitura ou pelo e-mail [email protected].

PROCURA-SE: PICHADOR!



Se sabe, conhece ou tem informações sobre o “NOBRU”, denuncie! Esse criminoso está sendo procurado pela polícia aqui de Brusque (SC) e vai ter que pagar uma multa de R$ 60 mil por vandalizar a nossa cidade.



E tem mais: quem denunciar e ajudar na… pic.twitter.com/ortRPtdlpf — Luciano Hang (@LucianoHangBr) November 18, 2025

A ação chama atenção não apenas pelo valor da recompensa, mas também pela postura direta de Hang em mobilizar a comunidade para combater atos de vandalismo. Segundo ele, a iniciativa busca conscientizar sobre o respeito ao espaço público e responsabilizar quem comete danos à cidade.

A medida também reforça a importância da colaboração entre cidadãos e autoridades locais, mostrando que denúncias podem ter impacto direto na punição de infratores e na preservação da cidade.

Além disso, a divulgação da recompensa nas redes sociais tem gerado grande repercussão, estimulando moradores e frequentadores de Brusque a ficarem atentos e a contribuírem com informações que auxiliem na captura do pichador. A expectativa é que, com o envolvimento da população, o caso seja resolvido rapidamente, enviando uma mensagem clara de que o vandalismo não será tolerado.