O empresário Luciano Hang, dono da Havan, publicou nas redes sociais uma recompensa generosa para localizar um pichador em Brusque, Santa Catarina. Segundo Hang, o responsável, identificado como “Nobru”, terá de pagar uma multa de R$ 60 mil por vandalizar a cidade.
Além do valor da multa, Hang anunciou que quem fornecer informações que levem à identificação do pichador poderá receber R$ 22 mil — incluindo R$ 5 mil do próprio bolso do empresário. As denúncias podem ser feitas pelo telefone 156 da Ouvidoria da Prefeitura ou pelo e-mail [email protected].
A ação chama atenção não apenas pelo valor da recompensa, mas também pela postura direta de Hang em mobilizar a comunidade para combater atos de vandalismo. Segundo ele, a iniciativa busca conscientizar sobre o respeito ao espaço público e responsabilizar quem comete danos à cidade.
A medida também reforça a importância da colaboração entre cidadãos e autoridades locais, mostrando que denúncias podem ter impacto direto na punição de infratores e na preservação da cidade.
Além disso, a divulgação da recompensa nas redes sociais tem gerado grande repercussão, estimulando moradores e frequentadores de Brusque a ficarem atentos e a contribuírem com informações que auxiliem na captura do pichador. A expectativa é que, com o envolvimento da população, o caso seja resolvido rapidamente, enviando uma mensagem clara de que o vandalismo não será tolerado.
