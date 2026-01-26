O empresário Luciano Hang, proprietário da Havan, comprou uma mansão em Balneário Camboriú por R$ 140 milhões e tornou-se o único dono de uma residência unifamiliar à beira-mar na Avenida Atlântica, a via mais conhecida da cidade. O negócio envolve a última casa disponível na orla central, área marcada pelo metro quadrado mais caro do Brasil.

O imóvel pertencia a uma família tradicional ligada à atividade pesqueira e está situado em um terreno de 1.415 metros quadrados, com vista privilegiada para o mar. A aquisição reforça o perfil de investidor de alto padrão de Luciano Hang, fundador da Havan, e representa um novo marco no mercado imobiliário de luxo de Santa Catarina.

Dono da Havan em endereço luxuoso

Apontada como o endereço mais valorizado de Balneário Camboriú, a Avenida Atlântica passou por um forte processo de verticalização ao longo dos anos, substituindo antigas casas por edifícios residenciais de altíssimo padrão. Com a compra, Luciano Hang passa a ser o único residente em uma casa à beira-mar na principal praia da cidade.

A mansão está localizada em um dos trechos mais disputados da orla, próxima a empreendimentos emblemáticos como o Yachthouse by Pininfarina, um dos prédios mais altos da América Latina. A combinação de exclusividade e localização transforma o imóvel em um investimento simbólico e de grande relevância para o mercado.

Fortuna bilionária e influência no varejo nacional

Luciano Hang construiu uma das maiores fortunas do Brasil à frente da Havan, rede varejista que se expandiu rapidamente pelo país com megastores reconhecidas pela fachada inspirada na Estátua da Liberdade. Fundada em Santa Catarina, a empresa se consolidou como uma das líderes do setor, com centenas de unidades.

Com patrimônio estimado em bilhões de reais, Hang figura com frequência em rankings de grandes empresários brasileiros. A solidez financeira do grupo permite investimentos de alto padrão, tanto na expansão dos negócios quanto no mercado imobiliário de luxo, reforçando o perfil de um empresário que alia poder econômico, visibilidade pública e influência no cenário empresarial nacional.