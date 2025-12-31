A Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo (Sefaz-SP) divulgou nesta segunda-feira a tabela de valores venais que servirá de base para o cálculo do IPVA 2026. Entre os 13.571 modelos analisados pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe), um veículo em especial chamou a atenção.

A Ferrari Daytona SP3, fabricada em 2023, aparece como o automóvel com o maior valor venal — e, consequentemente, o IPVA mais elevado do estado. Com apenas uma unidade registrada na frota paulista, o modelo tem valor venal estimado em R$ 18.291.927,00.

Com a aplicação da alíquota de 4% para carros de passeio, o IPVA da Ferrari alcança R$ 731.677,08 em 2026. No extremo oposto da tabela está o Engecart Nativo Off Road, ano 2009, que possui valor venal de R$ 5.429,00 e gera um IPVA de apenas R$ 217,16.

O proprietário da Ferrari Daytona SP3, assim como os donos dos demais 19,2 milhões de veículos sujeitos ao pagamento do IPVA, poderá optar entre as modalidades de quitação disponíveis, com prazos definidos conforme o final da placa do veículo:

À vista:

Cota única antecipada em janeiro com desconto de 3%;

Cota única em fevereiro, sem desconto;

Parcelamento, sem desconto, de acordo com cota mínima:

Em até 5 vezes, de janeiro a maio.

Calendário de pagamento e impacto para os contribuintes

O cronograma do IPVA 2026 mantém o modelo já adotado em anos anteriores, oferecendo opções que permitem ao contribuinte organizar melhor o orçamento. Quem optar pelo pagamento à vista em janeiro garante desconto, enquanto a quitação em fevereiro ou o parcelamento em até cinco vezes não oferece abatimentos, mas dilui o valor ao longo dos primeiros meses do ano.

Para veículos de alto valor, como a Ferrari Daytona SP3, a escolha da forma de pagamento pode representar uma diferença significativa no desembolso imediato. Já para a maioria dos proprietários, a tabela reforça a grande disparidade existente entre os valores de mercado dos automóveis e evidencia como o IPVA pesa de forma distinta no bolso de cada contribuinte, conforme o modelo e o ano do veículo.