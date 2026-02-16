Conhecido por diversificar investimentos além do setor de comunicação, o empresário Roberto Irineu Marinho, de 77 anos, é apontado como o membro mais rico da família controladora do Grupo Globo.

Além da atuação histórica na empresa de mídia, ele também mantém negócios no agronegócio, com destaque para a produção de café especial.

Os herdeiros da família Marinho vêm ampliando investimentos em diferentes áreas da economia. No caso de Roberto Irineu, o foco inclui a cafeicultura.

Ao lado da esposa, Karen, ele é um dos proprietários da marca Café Orfeu, reconhecida em competições internacionais como o Cup of Excellence e o Coffee of the Year. Em 2023, a marca recebeu o título de melhor café do Brasil.

A produção tem origem em fazendas localizadas no sul de Minas Gerais e na região da Mogiana, em São Paulo, onde o cultivo é realizado desde 2005.

Recordes e mercado internacional

No ano passado, um lote especial de grãos verdes produzido em uma das propriedades do casal alcançou um valor expressivo no mercado externo: cerca de R$ 1,4 mil por quilo. A compra foi feita pela rede japonesa Sarutahiko Coffee.

Além do Japão, o produto também já foi comercializado para países como Estados Unidos, Alemanha, Noruega, Austrália, Arábia Saudita e Coreia do Sul. No Brasil, o café é encontrado em bares, restaurantes e também no formato de cápsulas.

Trajetória nos negócios da família

Filho de Roberto Marinho, fundador da TV Globo, Roberto Irineu teve papel central na administração do grupo após a morte do pai, em 2003. Ele assumiu a liderança das empresas da família e permaneceu à frente da gestão executiva até 2017. Atualmente, ocupa o cargo de vice-presidente do Conselho de Administração.

De perfil discreto, o empresário é pai de quatro filhos. Um deles, Roberto Marinho Neto, atua como CEO da Globo Ventures, braço de investimentos do grupo voltado a negócios fora do setor televisivo.

De acordo com levantamento da revista Forbes, Roberto Irineu Marinho possui patrimônio estimado em 3,1 bilhões de dólares — aproximadamente R$ 17 bilhões, conforme a cotação considerada na publicação. O valor o coloca entre os bilionários listados no ranking global da revista, figurando entre as pessoas mais ricas do mundo.