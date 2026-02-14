Há alguns anos, o empresário Elon Musk revelou suas intenções de ultrapassar barreiras e viajar até Marte para dar início à colonização humana no planeta vermelho. Porém, na última semana, ele surpreendeu ao anunciar uma grande mudança de planos.

Através de seu perfil na rede social X, ele afirmou que pretende dedicar esforços para a construção de uma “cidade autocres­cente” na Lua, refletindo assim uma revisão estratégica de seus planos para o desbravamento espacial.

Em sua publicação, feita no último domingo (8), Musk afirmou que o projeto envolvendo o satélite natural pode dar muito mais certo a curto prazo, demandando menos de uma década para se concretizar.

Vale lembrar que missões destinadas a Marte exigiriam um gasto muito maior de tempo e recursos, exigindo tanto um planejamento mais amplo quanto um investimento massivo, em contraste com as missões à Lua.

Com isso, Musk não só afirmou que pretende alterar os objetivos da SpaceX, sua fabricante de sistemas aeroespaciais, como ainda revelou que, a partir do próximo ano, pode dar início a operações em solo lunar para começar a colocar o novo plano em prática.

Pouso em Marte ainda integra metas de Elon Musk

É importante ressaltar que os planos de enviar humanos para Marte não foram completamente descartados. Afinal, de acordo com Musk, a visão de dar início a uma civilização no local ainda é um de seus objetivos.

No entanto, a nova estratégia adotada pelo empresário prevê a retomada das iniciativas voltadas à construção de uma cidade marciana apenas dentro de cinco a sete anos, quando se estima que os esforços na Lua estarão mais avançados.

De acordo com especialistas, a decisão foi extremamente acertada, uma vez que a proximidade e a menor complexidade logística das missões à Lua tornam o satélite natural um ambiente ideal para testes e avanços da exploração espacial.