Com cerca de 125 mil empregados no Brasil e faturamento anual superior a R$ 120 bilhões, o Grupo Carrefour Brasil consolidou-se como o maior varejista alimentar do país. Agora, a controladora francesa anunciou a saída de um mercado europeu: a Romênia.

A decisão faz parte de uma estratégia global de reorganização dos negócios, priorizando países considerados centrais para o crescimento da companhia, como França, Brasil e Espanha.

Trajetória no Brasil e peso econômico

A história do Carrefour em território brasileiro começou em 1975, com a inauguração de um hipermercado às margens da Marginal Pinheiros, em São Paulo. Foi a primeira unidade da rede fora da Europa. O modelo, que reunia alimentos, eletrodomésticos e outros produtos em um único espaço, marcou o avanço do varejo moderno no país.

Cinco décadas depois, a operação brasileira soma aproximadamente mil lojas distribuídas por todos os estados e pelo Distrito Federal. A empresa atende mais de 60 milhões de consumidores por mês, influenciando cadeias produtivas, fornecedores e economias locais em diversas regiões.

Venda de operação na Romênia

No cenário internacional, o grupo confirmou a venda integral de suas atividades na Romênia, onde atuava desde 2001. O acordo foi fechado por 823 milhões de euros e envolve 478 unidades.

A negociação inclui todos os formatos mantidos no país europeu: 55 hipermercados, 191 supermercados, 202 lojas de proximidade e 30 estabelecimentos voltados ao modelo de desconto. Com isso, o Carrefour encerra oficialmente sua presença no mercado romeno.

Foco em mercados estratégicos

A saída integra um plano mais amplo de reestruturação, com redirecionamento de investimentos para regiões consideradas prioritárias. Atualmente, França, Brasil e Espanha concentram a maior parcela das receitas globais do grupo.

Ao reduzir sua atuação em determinados países, a varejista busca fortalecer operações em mercados onde já possui escala consolidada e maior potencial de crescimento.