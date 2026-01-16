As notas do Enem 2025 foram divulgadas nesta sexta-feira (16). O Inep liberou a consulta aos resultados na Página do Participante, onde milhões de estudantes já podem verificar o desempenho individual antes do início das inscrições do Sisu 2026. Para acessar o boletim, é necessário utilizar o login único do portal gov.br.

Para verificar o desempenho individual no Enem 2025, o candidato deve acessar o site oficial do Inep. O login é feito por meio da conta única do Governo Federal. Veja o passo a passo:

Acesse o site oficial: Entre na Página do Participante do Inep; Faça o login com o Gov.br: Clique no botão azul “Entrar com gov.br”. Insira seu CPF e a senha cadastrada; Acesse a aba de Resultados: No menu lateral à esquerda (ou no centro da tela, dependendo do dispositivo), clique na opção “Resultados”; Selecione o ano: Escolha a edição “Enem 2025” para abrir o seu boletim de desempenho; Confira suas notas: O sistema exibirá sua pontuação nas quatro áreas do conhecimento (Linguagens, Matemática, Ciências Humanas e Ciências da Natureza) e a nota da Redação.

Como calcular a nota do Enem?

Ao contrário da média simples, a média ponderada utilizada no Sisu considera pesos distintos para cada área do conhecimento, de acordo com o curso pretendido. Na prática, isso permite que a instituição atribua, por exemplo, peso 3 para Ciências da Natureza e apenas peso 1 para Ciências Humanas no caso de candidatos que desejam cursar Medicina.

Esse modelo favorece os candidatos que apresentam melhor desempenho nas disciplinas mais relevantes para a formação desejada, o que pode modificar de forma significativa a nota final em relação à média aritmética tradicional.

Passo a passo para se inscrever no Sisu 2026

A inscrição no Sisu é gratuita e destinada a candidatos que participaram do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Todo o processo é feito de forma online, pelo site sisu.mec.gov.br. Durante o período de inscrições, o participante pode escolher até duas opções de curso e alterá-las quantas vezes quiser enquanto o sistema permanecer aberto.