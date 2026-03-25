Se a gente colocar lado a lado os números do empresário Luciano Hang e do jogador Neymar, a diferença chama atenção logo de cara: enquanto a Havan chega a movimentar perto de R$ 50 milhões em um único dia de vendas, o salário mensal do craque nem se aproxima dessa marca.

Uma gigante do varejo x carreira milionária no futebol

De acordo com informações do site TNH1, a Havan fechou o último ano com faturamento de cerca de R$ 13,7 bilhões, um avanço de mais de 16% em relação ao ano anterior. Traduzindo isso para o dia a dia, o lucro médio fica na casa de R$ 9,4 milhões por dia, com picos que podem multiplicar esse valor e encostar nos R$ 50 milhões em geração de caixa.

Já Neymar, mesmo sendo um dos atletas mais bem pagos do futebol brasileiro, recebe algo em torno de R$ 4,5 milhões por mês no Santos. No ano, isso representa cerca de R$ 27 milhões, sem contar bônus ou acordos comerciais paralelos.

Foto: Raul Baretta/Santos FC

Escalas que não se encontram

No fim das contas, a comparação serve mais para mostrar a diferença entre valores do que para aproximar realidades. Mesmo longe do auge da carreira, Neymar ainda figura entre os maiores salários dos atletas brasileiros, mas o contraste com o volume que a Havan pode movimentar em apenas um dia reforça o tamanho dessa distância financeira.