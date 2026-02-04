O empresário Luciano Hang, fundador da rede varejista Havan, viu sua fortuna encolher de forma significativa em 2020. De acordo com o 35º ranking das pessoas mais ricas divulgado pela revista Forbes Brasil, Hang perdeu cerca de US$ 900 milhões, o equivalente a aproximadamente R$ 5 bilhões na cotação da época.

A retração foi atribuída, principalmente, aos impactos econômicos da pandemia e à desaceleração do consumo, que afetaram diretamente o setor de varejo. Apesar da perda expressiva, Luciano Hang manteve sua empresa em operação e seguiu como uma das figuras mais conhecidas do empresariado brasileiro.

Havan foi impactada pela pandemia

A Havan continuou expandindo suas lojas pelo país, e o empresário preservou posição de destaque no cenário econômico nacional, mesmo após a redução patrimonial registrada naquele período. Situação bem diferente viveu Eike Batista, que chegou a ser considerado o homem mais rico do Brasil no início da década de 2010.

Dono de um conglomerado de empresas ligadas principalmente aos setores de petróleo, mineração e energia, Eike viu seu império ruir em poucos anos. Problemas de gestão, promessas não cumpridas e a frustração de expectativas do mercado levaram à derrocada de suas companhias.

A queda foi tão profunda que Eike Batista declarou falência pessoal anos antes das perdas mais recentes de outros bilionários brasileiros. De símbolo do sucesso empresarial, ele passou a enfrentar processos judiciais, dívidas bilionárias e a perda quase total de sua fortuna, tornando-se um dos casos mais emblemáticos de ascensão e queda na história recente da economia brasileira.

Fortunas bilionárias expõem riscos e reviravoltas do mercado

Os dois casos mostram como grandes patrimônios podem ser fortemente impactados por crises econômicas, decisões estratégicas e mudanças no cenário global. Mesmo empresários consolidados não estão imunes a perdas expressivas, especialmente em períodos de instabilidade, quando consumo, investimentos e confiança do mercado sofrem abalos.

Enquanto alguns conseguem se reestruturar e manter seus negócios ativos, outros acabam enfrentando colapsos mais profundos, com consequências duradouras. As trajetórias de Luciano Hang e Eike Batista ilustram, em diferentes proporções, como o mundo dos bilionários também está sujeito a riscos, erros e reviravoltas abruptas.