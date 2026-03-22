Atualmente, o preço dos combustíveis tem movimentos bem diferentes pelo país. Enquanto a gasolina não para de subir, o etanol tem caído, dando um alívio no bolso de quem precisa abastecer.

Diferenças de preços entre estados

Segundo dados recentes da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), o litro do etanol varia bastante. Os estados mais baratos vendem por cerca de R$ 4,26, como é o caso do Mato Grosso do Sul, enquanto em alguns lugares, principalmente no Norte e Nordeste, o preço chega a R$ 6,20.

Estados com grande produção de cana-de-açúcar, como São Paulo e Goiás, conseguem manter o etanol mais barato, entre R$ 4,50 e R$ 4,60. Já locais com menor oferta ou custos de transporte mais altos acabam repassando preços maiores para o consumidor.

Gasolina e diesel seguem caros

Enquanto isso, a gasolina e o diesel continuam subindo. Em algumas cidades, a gasolina aumentou mais de R$ 0,10 por litro em apenas uma semana, e o diesel subiu ainda mais, acima de R$ 0,30. O motivo principal é a alta do petróleo no mercado internacional, causada por crises e conflitos em outras partes do mundo.

Como o consumidor pode se proteger

Para economizar, motoristas com carros flex têm aproveitado o etanol. Comparando o preço por quilômetro rodado, o álcool está mais vantajoso em muitas regiões. A dica é acompanhar o preço toda semana, pois ele muda rápido de acordo com a oferta e demanda.

O que esperar nos próximos meses

A produção de cana, o transporte e o mercado do petróleo podem influenciar tanto o etanol quanto a gasolina. Por enquanto, o etanol é a opção mais barata, mas é importante ficar atento às variações para não ser pego de surpresa.