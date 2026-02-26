No universo da narração esportiva brasileira, os valores salariais entre os principais profissionais mostram diferenças que atraem olhares e comentários. Luís Roberto — atual principal narrador da TV Globo — recebe cerca de R$ 800 mil por mês, consolidando-se como um dos comunicadores mais bem pagos da emissora após a saída de Galvão Bueno.

Por outro lado, Galvão Bueno, um ícone da narração esportiva, atualmente trabalha em parceria com o SBT para a cobertura da Copa do Mundo. O salário que ele negocia com a emissora paulista está estimado entre R$ 1 milhão e R$ 1,2 milhão apenas para o torneio, um valor consideravelmente menor do que os R$ 5 milhões mensais que recebia no auge de sua carreira na Globo.

A diferença salarial evidencia não apenas as mudanças no mercado televisivo ao longo dos anos, mas também a trajetória de cada profissional. Enquanto Luís Roberto consolidou uma posição de destaque ao assumir a principal função esportiva da Globo, Galvão Bueno viu sua remuneração na emissora ser reduzida drasticamente ao longo do tempo.

Além disso, Galvão tem diversificado suas fontes de renda, com parcerias para eventos especiais e contratos com plataformas de streaming que podem elevar seus ganhos totais. Mesmo assim, a comparação com os valores anteriormente pagos pela Globo mostra como o cenário da narração esportiva mudou nos últimos anos.

Parceria marca novo momento na carreira do narrador

A parceria entre Galvão Bueno e o SBT representa um novo capítulo na trajetória do narrador, que deixou a TV Globo após décadas como principal voz das transmissões esportivas da emissora. No novo acordo, Galvão participa de projetos especiais e da cobertura de grandes eventos, como a Copa do Mundo FIFA 2026, reforçando o investimento do SBT em nomes consagrados para ampliar sua audiência esportiva.

O modelo de contrato, diferente do vínculo fixo e milionário que mantinha anteriormente, é voltado para eventos específicos e participações estratégicas. Ainda assim, a união chama atenção pelo simbolismo: trata-se do reencontro do público com uma das vozes mais marcantes do esporte brasileiro, agora em uma nova emissora e em um formato adaptado ao atual cenário da televisão e das transmissões esportivas.