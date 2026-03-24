Nos últimos dias, duas notícias sobre grandes varejistas brasileiros chamaram atenção por mostrarem realidades bem diferentes no ambiente corporativo. De um lado, a Magazine Luiza foi condenada pela Justiça do Trabalho a indenizar um funcionário em R$ 8 mil após ele relatar constrangimento ao ser obrigado a participar de rituais motivacionais, como cantar o hino da empresa durante o expediente.

Segundo o processo, além do canto obrigatório, o trabalhador afirmou que havia exposição pública de resultados de desempenho em reuniões e até em grupos de mensagens. O Tribunal Regional do Trabalho da Bahia entendeu que essas práticas ultrapassam os limites do ambiente profissional e podem ferir a dignidade do empregado, classificando esse tipo de dinâmica como abusiva.

Enquanto isso, a Havan ganhou destaque por uma iniciativa totalmente diferente. O empresário Luciano Hang decidiu levar cerca de 100 colaboradores para uma viagem à Europa, como forma de reconhecimento por desempenho e metas alcançadas dentro da empresa, chamando atenção nas redes sociais e no meio empresarial.

A ação foi vista por muitos como uma estratégia de incentivo e valorização interna, contrastando com episódios judiciais envolvendo relações trabalhistas no setor. Ainda que cada caso tenha suas particularidades, os dois exemplos colocam em evidência como práticas de gestão podem impactar diretamente a percepção dos funcionários.

Cultura empresarial e limites nas relações de trabalho

Os episódios recentes reacendem o debate sobre até que ponto a cultura corporativa pode interferir no comportamento dos funcionários. Especialistas em direito do trabalho apontam que práticas motivacionais são válidas, desde que não sejam impostas ou causem constrangimento, respeitando sempre a individualidade e a dignidade dos trabalhadores.

Por outro lado, ações de reconhecimento, como viagens e premiações, tendem a fortalecer o engajamento e a produtividade das equipes quando aplicadas de forma transparente. No cenário atual, empresas são cada vez mais cobradas não apenas por resultados financeiros, mas também pela forma como tratam seus colaboradores no dia a dia.