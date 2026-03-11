Enquanto os Estados Unidos possuem algumas das armas mais poderosas já desenvolvidas, o Irã também chama a atenção da comunidade internacional por investir em estruturas militares altamente protegidas. Um dos exemplos mais citados é a instalação nuclear de Fordow, construída no interior de uma montanha justamente para resistir a possíveis ataques externos.

A estrutura subterrânea foi projetada para dificultar qualquer tentativa de destruição por bombardeios convencionais. De acordo com avaliações militares, a fortificação é tão resistente que apenas armas extremamente específicas teriam chance de atingir suas instalações mais profundas, o que a transforma em um dos complexos estratégicos mais protegidos do país.

Entre os equipamentos capazes de realizar esse tipo de missão estão os bombardeiros furtivos Northrop Grumman B-2 Spirit, utilizados pela força aérea dos Estados Unidos. Essas aeronaves são capazes de transportar bombas gigantescas conhecidas como bunker buster, projetadas para penetrar camadas de solo, rocha ou concreto antes de explodirem.

Esse tipo de munição pode pesar cerca de 13.600 quilos e ter aproximadamente seis metros de comprimento. A estrutura reforçada com aço permite que a bomba atravesse várias camadas de proteção antes da detonação, sendo considerada uma das poucas armas lançadas por via aérea com capacidade teórica de atingir instalações subterrâneas profundas.

Diante desse cenário, especialistas apontam que uma eventual operação contra estruturas como Fordow exigiria tecnologia militar extremamente avançada. Avaliações estratégicas indicam, inclusive, que países aliados dos Estados Unidos, como Israel, teriam dificuldades para destruir o complexo sozinhos sem o uso desse tipo de armamento especializado.

Israel diz que atacou local “secreto” iraniano

As Forças de Defesa de Israel informaram nesta terça-feira (3) que realizaram um ataque contra um complexo subterrâneo considerado “secreto”, que, segundo os militares israelenses, estaria sendo utilizado por cientistas do Irã para desenvolver tecnologias ligadas à produção de armas nucleares.

De acordo com os militares, o local conhecido como “Minzadehei”, situado na região nordeste de Teerã, passou a ser utilizado por pesquisadores iranianos após danos causados por Israel a importantes instalações nucleares do país durante a Operação Leão Ascendente, em junho de 2025.