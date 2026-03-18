As escolas do estado de São Paulo passaram a adotar uma nova rotina obrigatória que já começa a impactar o dia a dia dos alunos. O governo estadual sancionou uma lei que determina mudanças diretas antes do início das aulas, exigindo que estudantes participem de um momento cívico semanal. A medida atualiza uma legislação antiga, originalmente criada em 1990.

Com a nova norma, todas as escolas públicas e privadas deverão executar o Hino Nacional Brasileiro ao menos uma vez por semana, preferencialmente antes do início das aulas. A execução deve ser feita de forma cantada, envolvendo os estudantes nesse momento coletivo. A recomendação é que isso aconteça às sextas-feiras, embora as escolas possam adaptar o dia conforme sua organização interna.

A lei foi sancionada pelo governador Tarcísio de Freitas e integra um pacote de medidas voltadas à educação. Além da obrigatoriedade do hino, o conjunto de ações também inclui iniciativas relacionadas à segurança escolar e proteção de alunos. No entanto, a execução do hino ganhou destaque por mexer diretamente na rotina dos estudantes logo na entrada das aulas.

Segundo o governo, o objetivo da mudança é reforçar valores cívicos, o respeito aos símbolos nacionais e o sentimento de pertencimento entre os jovens. A prática já existia em algumas escolas, mas agora passa a ser obrigatória em todo o estado, com expectativa de maior padronização e fiscalização do cumprimento da regra.

Nova exigência muda rotina nas escolas e divide opiniões

A obrigatoriedade do hino reacendeu discussões sobre o papel da escola na formação cidadã. Para alguns especialistas, a medida pode contribuir para fortalecer a educação cívica e incentivar o conhecimento sobre a história e os símbolos do país. Eles defendem que, quando bem trabalhada, a prática pode ter valor pedagógico dentro das salas de aula.

Por outro lado, há críticas sobre a forma como a regra será aplicada. Parte dos educadores avalia que a imposição pode transformar o momento em algo mecânico, sem impacto real no aprendizado dos alunos. Assim, o sucesso da iniciativa deve depender da forma como cada escola irá conduzir essa nova obrigação no cotidiano escolar.