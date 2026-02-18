No momento de escolher o nome de seus filhos, os pais recorrem a diferentes fontes de inspiração, não apenas para encontrar uma opção que lhes agrade, mas também para selecionar aquela que deixe sua marca e ressalte a personalidade da criança.

E embora nomes complexos, carregados de “Y”, “W” e “H” ou, ainda, letras repetidas, tenham feito sucesso no Brasil durante muitos anos, um relatório desenvolvido pelo site BabyCenter revelou que a simplicidade tem feito sucesso com pais de todo o mundo atualmente.

Afinal, por conta de serem diretos, curtos, fáceis de memorizar e também possuírem conexões com grandes personalidades, os nomes de 4 letras se tornaram extremamente populares, sendo adotados principalmente para recém-nascidos do meio urbano.

Vale destacar que, enquanto as escolhas para meninos se baseiam principalmente na sonoridade firme, os nomes femininos se destacam por sua leveza, soando de forma muito mais agradável. De acordo com o levantamento, as principais escolhas são (via Uai):

Nomes masculinos: Liam, Noah, Ezra, Levi, Nico, Axel, Theo e Ivan;

Liam, Noah, Ezra, Levi, Nico, Axel, Theo e Ivan; Nomes femininos: Mila, Zara, Aria, Luna, Eve, Nina, Leia e Iris.

Como escolher o melhor nome de 4 letras?

É importante destacar que, mesmo tendo ficado em destaque, os nomes mencionados anteriormente são apenas algumas das infinitas opções de 4 letras que podem ser escolhidos pelos pais para registrar seus filhos.

Sendo assim, para selecionar a alternativa perfeita, é fundamental levar em consideração fatores como a sonoridade, a compatibilidade com sobrenomes, o significado e até mesmo a correlação que ele pode possuir com os laços da família.

Nestes casos, tanto referências culturais quanto familiares podem ser extremamente úteis, pois fornecem aos pais uma orientação para fazer a escolha ideal. Até porque, mesmo que a identidade e a relevância sejam importantes, também é importante pensar em opções que sejam confortáveis para o dia a dia da criança.