A Fundação Inova Capixaba lançará um concurso público com 932 vagas para o Hospital Estadual Doutor Dório Silva (HDDS), na Serra. As oportunidades abrangem profissionais de todos os níveis de escolaridade, em áreas assistenciais, administrativas, técnicas e de apoio. Os salários vão de R$ 1.766,73 a R$ 16.748,42, conforme o cargo.

O anúncio foi realizado na manhã de segunda-feira (17) pelo governador do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB), ao lado do secretário de Saúde, Tyago Hoffmann, e do diretor-presidente da fundação, Rafael Amorim. O edital, divulgado nesta terça-feira (18), reúne detalhes sobre os cargos disponíveis, requisitos e atribuições de cada função.

As inscrições estarão abertas entre 28 de novembro e 28 de dezembro, por meio do Instituto de Desenvolvimento e Capacitação (Idcap), responsável também pelos concursos da Polícia Penal e do Iases. As vagas serão distribuídas conforme os seguintes níveis de escolaridade:

Nível fundamental: 68 vagas

Nível médio: 59 vagas

Nível técnico: 495 vagas

Nível superior: 310 vagas

A prova objetiva está programada para ocorrer em 25 de janeiro de 2026, com divulgação do resultado final em 27 de março do mesmo ano. O concurso também incluirá avaliação de títulos e comprovação de experiência profissional.

Como se preparar para um concurso público

Preparar-se para um concurso exige organização e constância. O primeiro passo é ler atentamente o edital para entender as matérias cobradas, o formato da prova e o cronograma. Com essas informações, monte um plano de estudos realista, distribuindo as disciplinas ao longo da semana e reservando tempo para revisões.

Use materiais atualizados e específicos para o concurso e pratique muitas questões, pois elas ajudam a fixar o conteúdo e entender o estilo da banca. Também é importante fazer simulados para treinar o tempo e identificar pontos fracos. Por fim, mantenha uma rotina equilibrada, com descanso adequado e hábitos saudáveis, já que a preparação é um processo contínuo e exige persistência.