Assim como cantado por Elis Regina e Tom Jobim, as águas de março realmente estão fechando o verão, já que nestas últimas semanas da estação, precipitações passaram a atingir diferentes regiões do país.

Porém, embora em muitos locais, as chuvas estejam previstas para cair de forma mais moderada, em algumas áreas do Rio Grande do Sul, os moradores devem se preparar para a chegada de fortes tempestades a partir de quarta-feira (11).

O alerta, válido a partir da meia-noite, foi emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) e possui grau de severidade laranja, indicando a possibilidade de chuvas entre 50 e 100 mm por dia e ventos que podem chegar a 100 km/h.

Com isso, também aumenta o risco de alagamentos, quedas de árvores, problemas na rede elétrica e prejuízos em plantações, o que exige que os moradores redobrem os cuidados para evitar tragédias.

Ainda segundo o Inmet, o comunicado abrange toda a divisa com Santa Catarina e todo o litoral do Rio Grande do Sul, de norte a sul. Além disso, locais como Porto Alegre, Região Metropolitana, Serra, Vale do Sinos, Vale do Caí e a parte norte das Missões também podem ser afetados.

Recomendações de segurança para evitar prejuízos em tempestades

Apesar de não ser possível controlar a intensidade das chuvas, algumas medidas podem ao menos ajudar a evitar prejuízos maiores durante as tempestades. Entre as principais estratégias, destacam-se: