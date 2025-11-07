Um ciclone extratropical acionou o alerta no Espírito Santo para tempestades e a chegada de uma frente fria no próximo final de semana. O fenômeno deve provocar ventos fortes e chuvas intensas em grande parte do Estado. Segundo o Climatempo, a combinação do ciclone com a frente fria cria áreas de instabilidade que espalham nuvens carregadas.

As rajadas de vento também merecem atenção, podendo alcançar cerca de 100 km/h nas regiões litorâneas e serranas, segundo o Climatempo. O fenômeno deve atingir o Espírito Santo no sábado (8) e domingo (9). Regiões do interior de São Paulo, do centro-oeste e do norte de Minas Gerais também sentirão os efeitos do ciclone extratropical, mas com menor intensidade.

Além do ciclone, o Espírito Santo também já recebeu o alerta de uma queda de granizos nesta quarta-feira (6). Também foram destacadas as possibilidades de chuva de até 50 milímetros por dia e ventos intensos de até 60 quilômetros por hora.

Antes, na noite da última terça-feira (5), um forte temporal causou diversos transtornos em municípios do interior do estado. Segundo informações das prefeituras e relatos de moradores nas redes sociais, foram registradas quedas de árvores, destelhamento de casas, alagamentos e danos a veículos e estruturas públicas.

Preparação e cuidados diante do ciclone extratropical

Com a chegada do ciclone extratropical e da frente fria, autoridades do Espírito Santo reforçam a importância da atenção redobrada, especialmente nas áreas litorâneas e serranas, que podem registrar ventos de até 100 km/h e chuvas intensas. A previsão indica que o fenômeno atinja o estado no sábado (8) e domingo (9), exigindo cuidados com residências, veículos e áreas de risco.

Além disso, a população deve estar atenta a outras ocorrências meteorológicas, como granizo e alagamentos, já registrados em temporais recentes. Prefeituras e órgãos de defesa civil recomendam monitorar boletins oficiais, evitar áreas vulneráveis e seguir as orientações de segurança para minimizar danos e riscos durante o período de instabilidade.