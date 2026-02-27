Diversas cidades-sede da Copa do Mundo FIFA de 2026 nos Estados Unidos ameaçam cancelar fan fests e eventos paralelos por causa do atraso na liberação de US$ 625 milhões (cerca de R$ 3,2 bilhões) destinados à segurança. O montante foi anunciado em julho de 2025 pelo governo do presidente Donald Trump, mas ainda não chegou aos cofres municipais.

O impasse ocorre após uma paralisação de dez dias no Department of Homeland Security (DHS), em meio a uma disputa orçamentária entre democratas e republicanos no Congresso. O bloqueio está relacionado a divergências sobre o financiamento da agência de Imigração e Alfândega (ICE) e ganhou ainda mais tensão após os assassinatos de Alex Pretti e Renee Good, em Minneapolis.

A Copa será disputada entre 11 de junho e 19 de julho de 2026, nos Estados Unidos, Canadá e México, e deve atrair cerca de 5 milhões de torcedores apenas em solo americano. Além das partidas, estão previstas grandes fan fests, que dependem diretamente da verba federal para garantir estrutura, logística e segurança.

Durante audiência no Comitê de Segurança Interna da Câmara, autoridades de Miami, Kansas City e Nova Jersey afirmaram que ainda aguardam o repasse. “Faltando apenas cerca de quatro meses para o início do torneio, essas cidades ainda não receberam os fundos. Isso é completamente inaceitável”, criticou a deputada Nellie Pou.

Na semana passada, uma fan fest programada para o Liberty State Park, em Nova Jersey, foi cancelada e substituída por eventos menores. Em Miami, o diretor-executivo do comitê organizador, Raymond Martinez, alertou que faltam pouco mais de 100 dias para o torneio e cerca de 70 dias para o início da construção das estruturas. Já Kansas City estima receber 650 mil visitantes e organizar 18 dias de festival.

