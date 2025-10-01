Viajantes que pretendem visitar os Estados Unidos devem ficar atentos a mudanças importantes nas regras para renovação de passaportes e obtenção de vistos. Desde este ano, o Departamento de Estado dos EUA adotou novas diretrizes que afetam aqueles cujo passaporte esteja danificado, perdido ou roubado.

Nesses casos, é necessário reiniciar o processo do zero, utilizando o Formulário DS-11, destinado a solicitações de novos passaportes. Esse procedimento implica custos adicionais devido às taxas de emissão e de processamento.

As novas regras também impactam pessoas que mudaram de nome sem documentação comprobatória, bem como aquelas cujo passaporte expirou há mais de 15 anos ou foi emitido antes dos 16 anos de idade. Nesses casos, o processo de renovação é mais demorado e oneroso, tornando essencial organizar toda a documentação antes da viagem.

Além disso, alterações nas normas de visto tornaram obrigatórias as entrevistas presenciais para todos os solicitantes, sem exceções anteriores. Agora, até crianças menores de 14 anos e idosos acima de 79 anos devem comparecer à entrevista.

A medida tem como objetivo reforçar o controle sobre a entrada de pessoas no país. Além disso, a partir de 1º de outubro, será incluída uma nova taxa de US$ 250, denominada Taxa de Integridade do Visto, elevando o custo total para a emissão de vistos de não imigrantes para US$ 435.

Passo a passo para obter o visto norte-americano

Defina o tipo de visto necessário

Identifique o tipo de visto adequado à sua viagem, como turismo (B1/B2), estudo (F1), trabalho temporário (H1B) ou intercâmbio (J1). Cada categoria possui requisitos específicos.

Preencha o Formulário DS-160

O formulário online DS-160 é obrigatório para vistos de não imigrante. Preencha todos os campos com atenção, imprima a página de confirmação e guarde para apresentar no consulado.

Pague a taxa de solicitação de visto

O valor da taxa varia de acordo com o tipo de visto. Para vistos de turismo e negócios, o custo atualmente é de US$ 435, incluindo a Taxa de Integridade do Visto.

Agende a entrevista no consulado ou embaixada

Após o pagamento, agende sua entrevista online. Todas as entrevistas são presenciais, incluindo crianças e idosos.

Prepare a documentação necessária

Passaporte válido

Página de confirmação do DS-160

Comprovante de pagamento da taxa

Foto recente conforme padrões exigidos

Documentos de apoio (comprovação de renda, vínculos com o Brasil, carta de aceitação para estudo ou trabalho, se aplicável)

Compareça à entrevista

No dia agendado, vá ao consulado ou embaixada com todos os documentos. Durante a entrevista, o oficial consular fará perguntas sobre a viagem, vínculos com o país de origem e intenção de retorno.

Aguarde a análise e recebimento do visto

Após a entrevista, o visto pode ser aprovado na hora ou sujeito a análise adicional. Se aprovado, o passaporte com o visto será enviado pelos Correios ou retirado conforme instruções do consulado.