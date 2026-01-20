Mais de 100 cursos de Medicina no Brasil receberam avaliações insatisfatórias no Exame Nacional de Avaliação da Formação Médica (Enamed), obtendo notas 1 e 2, consideradas baixas pelo INEP. Como consequência, essas instituições terão restrições no Fies e suspensão de vagas. O balanço com os resultados do exame foi divulgado em Brasília nesta segunda-feira (19).

No último fim de semana, antes da divulgação oficial, uma entidade que representa universidades privadas tentou impedir a publicação dos resultados na Justiça, mas teve o pedido negado. O Enamed é aplicado anualmente para avaliar o desempenho dos estudantes e a qualidade do ensino nos cursos de Medicina do país.

Ao todo, 351 cursos foram avaliados e 30% estão na faixa considerada insatisfatória. De acordo com a avaliação 24 cursos tiveram como resultado o conceito Enade 1, o menor índice, e 83 cursos tiveram como resultado o conceito Enade 2.

Segundo o Inep, aproximadamente 89 mil estudantes participaram da avaliação, incluindo tanto concluintes quanto alunos de semestres anteriores. Entre os cerca de 39 mil estudantes que estão finalizando o curso e prestes a ingressar no mercado de trabalho, apenas 67% alcançaram o que o instituto classifica como “resultado proficiente”.

O que vai acontecer após os resultados?

As instituições que receberam conceito 1 ou 2 no exame estarão sujeitas a penalidades. Os cursos avaliados com conceito 2 terão redução no número de vagas para novos ingressantes, enquanto aqueles com conceito 1 terão a matrícula de novos estudantes totalmente suspensa.