Mais de 100 cursos de Medicina no Brasil receberam avaliações insatisfatórias no Exame Nacional de Avaliação da Formação Médica (Enamed), obtendo notas 1 e 2, consideradas baixas pelo INEP. Como consequência, essas instituições terão restrições no Fies e suspensão de vagas. O balanço com os resultados do exame foi divulgado em Brasília nesta segunda-feira (19).
No último fim de semana, antes da divulgação oficial, uma entidade que representa universidades privadas tentou impedir a publicação dos resultados na Justiça, mas teve o pedido negado. O Enamed é aplicado anualmente para avaliar o desempenho dos estudantes e a qualidade do ensino nos cursos de Medicina do país.
Ao todo, 351 cursos foram avaliados e 30% estão na faixa considerada insatisfatória. De acordo com a avaliação 24 cursos tiveram como resultado o conceito Enade 1, o menor índice, e 83 cursos tiveram como resultado o conceito Enade 2.
Segundo o Inep, aproximadamente 89 mil estudantes participaram da avaliação, incluindo tanto concluintes quanto alunos de semestres anteriores. Entre os cerca de 39 mil estudantes que estão finalizando o curso e prestes a ingressar no mercado de trabalho, apenas 67% alcançaram o que o instituto classifica como “resultado proficiente”.
O que vai acontecer após os resultados?
As instituições que receberam conceito 1 ou 2 no exame estarão sujeitas a penalidades. Os cursos avaliados com conceito 2 terão redução no número de vagas para novos ingressantes, enquanto aqueles com conceito 1 terão a matrícula de novos estudantes totalmente suspensa.
- 8 cursos não vão mais poder receber alunos, estão suspensos do Fies e de outros programas federais;
- 13 cursos vão ter que reduzir pela metade o número de cursos e também estão suspensos do Fies e de outros programas federais;
- 33 cursos vão ter que reduzir em 25% o número de vagas, além de estarem suspensos do Fies e de outros programas federais;
- 45 cursos não podem mais aumentar o número de vagas.
