Devido a exigências como a necessidade de visto e um rigoroso processo imigratório, viajar para os Estados Unidos sempre foi desafiador. No entanto, a partir deste mês, a situação pode se tornar ainda mais complexa.

Isso porque, nesta quarta-feira (14), o governo do país, liderado por Donald Trump, decidiu congelar a emissão de vistos para pelo menos 75 países, incluindo o Irã, Rússia e até mesmo o Brasil.

Através das redes sociais, o Departamento de Estado dos EUA divulgaram um comunicado sobre a medida, alegando que ela foi adotada como uma forma de conter, principalmente, imigrantes de países “cujos migrantes recebem benefícios sociais do povo americano em taxas inaceitáveis”.

Conforme divulgado pela rede de TV norte-americana Fox News, que supostamente teve acesso ao plano, o congelamento entrará em vigor a partir do dia 21 de janeiro e será de caráter temporário, servindo como uma pausa para que os EUA reavaliem os critérios de concessão de vistos.

Apesar disso, até o momento, não foi divulgada nenhuma data de término do processo. No comunicado, o Departamento de Estado confirmou apenas que o congelamento “permanecerá em vigor até que os EUA possam garantir que os novos imigrantes não irão extrair riqueza do povo americano”.

Congelamento de vistos não impede visitas turísticas aos EUA

Embora o anúncio do governo dos EUA tenha causado espanto entre estrangeiros, é importante ressaltar que a medida é restrita a imigrantes e não interfere em outros tipos de viajantes que pretendem ir ao país.

Vale lembrar que turistas integram uma categoria distinta, uma vez que sua estadia no país é temporária. Portanto, até o momento, ainda é possível visitar o país norte-americano para lazer, negócios ou estudos de curta duração.

Deste modo, mesmo faltando cerca de cinco meses para o início da próxima edição da Copa do Mundo, que será coorganizada pelos EUA, México e Canadá, é provável que a medida não cause grandes impactos ao evento.