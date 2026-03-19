No interior de São Paulo, na cidade de Jundiaí, está localizada a maior fábrica da Coca-Cola do mundo. Mesmo longe da capital, o local foi escolhido por estar perto de grandes rodovias, facilitando a distribuição de bebidas para várias regiões do Brasil.

Essa unidade se tornou uma das mais importantes da empresa, não só no país, como no mundo, tanto pelo tamanho quanto pela capacidade de produção.

Como é a estrutura por dentro

Segundo informações da Gazeta do Povo, a fábrica é enorme, com 190 mil metros quadrados. Lá dentro, existem várias linhas de produção funcionando ao mesmo tempo. Cada linha é responsável por encher, lacrar, rotular e embalar garrafas e latas.

Máquinas fazem quase todo o trabalho de forma automatizada, enquanto os funcionários monitoram os processos para garantir a qualidade. Além disso, há um armazém vertical automatizado, que organiza os produtos, economizando espaço e agilizando a logística.

Produção e impacto na cidade

São bilhões de litros de bebida produzidos por ano, abastecendo grande parte do mercado brasileiro. Para dar conta disso, a fábrica funciona praticamente sem parar.

Além disso, a presença da fábrica trouxe muitos benefícios para Jundiaí e região. Milhares de empregos foram criados, tanto diretos quanto indiretos, e a cidade recebeu melhorias em infraestrutura, como estradas e acessos.

Uso consciente de recursos

Mesmo sendo uma operação enorme, a fábrica investe em sustentabilidade. Um dos principais focos é a economia de água, essencial para a produção de bebidas.

De acordo com a Gazeta do povo, a empresa conseguiu reduzir em 80% o consumo ao longo dos anos adotando diferentes tecnologias. Dessa forma, é possível reaproveitar água e tornar o processo mais eficiente.