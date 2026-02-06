Para manter o pagamento do Bolsa Família em dia em 2026, é essencial que os beneficiários mantenham o Cadastro Único (CadÚnico) atualizado, pois ele funciona como base de verificação da renda familiar, composição da família e cumprimento das exigências do programa.

em os dados atualizados dentro dos prazos estabelecidos pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS), o benefício pode ser suspenso ou até cancelado ao longo do ano. Um dos principais pontos de atenção está nas condicionalidades de saúde: as informações e acompanhamentos devem ser registrados em duas vigências.

A primeira com coleta até 30 de junho de 2026 e a segunda até 31 de dezembro de 2026 — para que o sistema reconheça o cumprimento das exigências. Além disso, o acompanhamento nas escolas das crianças e adolescentes também precisa ser registrado conforme o calendário definido pelo programa, com vários períodos de verificação ao longo do ano.

O não cumprimento dessas etapas pode resultar em bloqueios temporários ou no corte definitivo do auxílio. Por isso, acompanhar regularmente a situação cadastral, atualizar qualquer mudança familiar e cumprir as condicionalidades de saúde e educação são passos fundamentais para garantir que o Bolsa Família continue sendo pago sem interrupções em 2026.

Quem tem direito ao Bolsa Família?

O Bolsa Família é destinado a famílias em situação de pobreza ou extrema pobreza, cuja renda mensal por pessoa esteja dentro do limite estabelecido pelo governo federal. Para ter acesso ao benefício, é obrigatório que a família esteja inscrita no Cadastro Único (CadÚnico), com todas as informações atualizadas, incluindo renda, endereço e composição familiar.

Além do critério de renda, os beneficiários precisam cumprir as condicionalidades nas áreas de saúde e educação. Isso inclui manter a frequência escolar de crianças e adolescentes, realizar o acompanhamento de saúde, manter a vacinação em dia e garantir o pré-natal para gestantes, assegurando a permanência no programa e a continuidade do pagamento do benefício.