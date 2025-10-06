Uma declaração contundente do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, colocou o Campeonato Brasileiro em evidência na última semana. Famoso torcedor do Corinthians, o ministro da Suprema Corte expôs sua indignação com a penalidade máxima dada pelo árbitro Rodrigo José Pereira de Lima na última quarta-feira (1ª).

O Corinthians vencia a partida contra o Internacional, disputada no Estádio Beira-Rio, até os acréscimos. Após um lance para lá de polêmico dentro da área, Carbonero aproveitou a oportunidade do pênalti para empatar o confronto, que terminou em 1 a 1.

Alexandre de Moraes durante uma sessão no STF criticou a arbitragem do jogo entre Internacional e Corinthians.



“Ontem novamente fomos roubados a mão armada com a marcação de um pênalti aos 52 minutos. Um pênalti absurdo”



“Ontem, novamente, fomos (Corinthians) roubados à mão armada com a marcação de um pênalti aos 52 minutos (do segundo tempo). Um pênalti absurdo”, disse Alexandre de Moraes. O lance citado pelo ministro aconteceu durante uma disputa de bola entre Cacá, zagueiro do Alvinegro, e Bruno Henrique, meio-campista do Colorado.

Depois de uma extensa análise pelo VAR e intensos debates, o árbitro marcou pênalti. Na rodada anterior, os corintianos já haviam reclamado de um outro lance polêmico na dura derrota para o líder Flamengo pelo placar de 2 a 1 em plena Neo Química Arena.

Corinthians tem 16,5% de chances de queda

Voltando de Porto Alegre com apenas um empate na bagagem, o Corinthians viu sua probabilidade de rebaixamento para a Série B do Campeonato Brasieiro aumentar para 16,5%, segundo cálculos da Faculdade de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). O Alvinegro Paulista é dono da sétima maior chance de queda.

Apenas Sport Recife (97,1%), Fortaleza (83,4%), Vitória (67,2%), Juventude (66,7%), Santos (18,9%) e Internacional (16,6%) tem números maiores. A luta contra a degola ainda conta com Vasco (10,6%), Atlético-MG (8,0%), Ceará (7,3%), RB Bragantino (3,9%) e Grêmio (3,4%).