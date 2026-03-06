Apesar do sol ter voltado a aparecer em muitas regiões do país, desde quinta-feira (5), diversas áreas de instabilidade passaram a avançar pelo Brasil, acarretando em chuvas intensas que podem cair a partir dos próximos dias.

Conforme relatado pelo portal Diário do Comércio, a situação pode chegar a níveis mais críticos nas regiões Norte e Sul do país, principalmente por conta da ação de sistemas atmosféricos e das condições de umidade.

Em estados como Santa Catarina e Rio Grande do Sul, pancadas de chuva moderadas e temporais podem predominar no fim de semana sobretudo no sudoeste, norte e interior gaúcho e oeste e interior catarinense.

Já estados como Tocantins, Amapá, Acre, Rondônia e Pará, ao norte do Brasil, serão impactados pela ação da Zona de Convergência Intertropical e da alta umidade amazônica, que resultará em tempestades com grandes acumulados de chuva.

Em contrapartida, cidadãos de Roraima e o extremo norte do Amazonas precisarão se preparar para lidar com um clima mais abafado, já que o tempo deve ficar mais seco em ambos os estados.

Norteste, Centro-Oeste e Sudesde do Brasil vivem contrastes

A chuva também deve cair em diversos estados do Nordeste, já que a ZCIT agirá junto de um Vórtice Ciclônico de Altos Níveis na região e elevará significamente o risco de precipitação em locais como o Piauí, Ceará, oeste de Pernambuco, sul do Maranhão e Noroeste da Bahia.

Já o Centro-Oeste do Brasil manterá o padrão de calor intenso, mesmo com chuvas isoladas estando previstas para cair em estados como o Mato Grosso e Goiás, com risco de se tornarem tempestades em algumas cidades.

O Sudeste, por sua vez, seguirá sob situação de instabilidade, com temperaturas elevadas dividindo espaço com pancadas rápidas de chuva em estados como o Rio de Janeiro e a aridez tomando conta de São Paulo. Minas Gerais e Espírito Santo, por outro lado, ainda podem lidar com tempestades.