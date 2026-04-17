Os brasileiros já têm motivo para comemorar: o mês de abril de 2026 pode garantir até quatro dias seguidos de descanso. Isso acontece por causa do feriado nacional de Tiradentes, celebrado em 21 de abril, que neste ano cai em uma terça-feira. Com a definição do dia 20 (segunda-feira) como ponto facultativo pelo governo federal, abre-se a possibilidade de um “feriadão” prolongado para muitos trabalhadores.

Na prática, o descanso pode começar no sábado (18) e seguir até a terça-feira (21), formando um período de quatro dias consecutivos de folga. No entanto, é importante destacar que a segunda-feira não é obrigatoriamente liberada para todos: o ponto facultativo depende da decisão de empresas e órgãos públicos, podendo haver expediente normal no setor privado.

O dia 21 de abril, por sua vez, é feriado nacional garantido por lei, o que assegura a dispensa do trabalho na maior parte dos casos, exceto serviços essenciais. A data homenageia Tiradentes, figura histórica importante da Inconfidência Mineira e símbolo da luta contra o domínio colonial no Brasil.

Além disso, abril já começa com outra oportunidade de descanso: a Sexta-feira Santa, no dia 3, que também é feriado nacional e garante um fim de semana prolongado. Com isso, o mês se torna um dos mais atrativos do ano para quem deseja viajar ou simplesmente aproveitar dias extras de folga.

Calendário de 2026 traz várias oportunidades de descanso

Depois de abril, o calendário de 2026 ainda reserva outros feriados importantes que podem render novas pausas. O Dia do Trabalho, em 1º de maio, por exemplo, cai em uma sexta-feira, criando mais um fim de semana prolongado ideal para descanso ou viagens. Já o Corpus Christi, em junho, apesar de ser ponto facultativo, também costuma gerar feriadões.

No segundo semestre, datas como Independência do Brasil (7 de setembro), Nossa Senhora Aparecida (12 de outubro) e Finados (2 de novembro) caem em segundas-feiras, favorecendo pausas prolongadas. Esses encaixes no calendário tornam 2026 um ano estratégico para quem quer planejar folgas e aproveitar melhor os feriados nacionais.