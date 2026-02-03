O dia 6 de fevereiro será feriado municipal em Japoatã, em Sergipe, oferecendo aos moradores a oportunidade de aproveitar um final de semana prolongado. A data celebra a Festa de Nossa Senhora do Desterro, padroeira do município, uma das tradições religiosas mais importantes da cidade.

Durante a festividade, diversos eventos culturais e religiosos são realizados, incluindo missas, procissões e apresentações de grupos locais. A celebração reúne moradores e visitantes, fortalecendo a identidade cultural e a fé da comunidade.

O feriado, que cai numa sexta-feira, permite que muitos aproveitem três dias consecutivos de descanso, emendando com o final de semana. Com isso, a data é bastante aguardada, não apenas por aqueles que participam das festividades religiosas, mas também por quem deseja aproveitar momentos de lazer e turismo na região.

Autoridades locais lembram que, apesar do feriado, serviços essenciais permanecem funcionando. A prefeitura orienta os moradores sobre o funcionamento de órgãos públicos e estabelecimentos, garantindo que a população aproveite a data com segurança e organização.

