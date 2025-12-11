O feriado de Carnaval de 2026 já está confirmado e promete garantir alguns dias de descanso para os brasileiros em fevereiro. Com a segunda-feira, 16 de fevereiro, e a terça-feira, 17 de fevereiro, estabelecidas como pontos facultativos, muitos trabalhadores poderão aproveitar uma pausa prolongada para viajar, curtir as festas tradicionais ou simplesmente descansar.

O período marca mais uma edição de uma das celebrações mais emblemáticas do país, movimentando cidades, reforçando tradições culturais e impulsionando o turismo nacional. Além dos dias oficialmente reconhecidos como ponto facultativo, diversos estados e municípios costumam estender o período de folga, incluindo ainda a quarta-feira de cinzas com expediente reduzido.

Isso faz com que muitos brasileiros consigam emendar quase quatro dias de descanso, ampliando as possibilidades de lazer e deslocamento. Para o setor turístico, o Carnaval de 2026 deve representar um dos momentos mais aquecidos do ano, com expectativa de alta ocupação em hotéis, aumento na procura por passagens e grande movimentação nos principais destinos carnavalescos.

Como ocorre tradicionalmente, grandes capitais como Rio de Janeiro, Salvador, Recife e São Paulo devem atrair multidões com desfiles, blocos de rua e shows, enquanto cidades menores se organizam para promover festas regionais que reforçam a diversidade cultural do país.

Ao mesmo tempo, quem prefere fugir da folia encontrará no feriado uma oportunidade para descansar em praias, serras e destinos tranquilos. Independentemente da escolha, fevereiro de 2026 promete dias de intensa movimentação, celebração e pausa merecida para milhões de brasileiros.

Os feriados nacionais em 2026